DJ Vodafone lança oferta por posições minoritárias na Kabel Deutschland

(DJ Bolsa)-- A Vodafone Group PLC disse esta terça-feira que lançou uma oferta pelas posições minoritárias na Kabel Deutschland Holding AG por até 2,12 mil milhões de euros ($2,59 mil milhões).

A telecom britânica, que detém 76,8% da KDG após a aquisição em 2013, disse que ofereceu aos acionistas da KDG EUR103 em dinheiro por cada ação.