DJ Vodafone: Lucro antes de impostos sobe no 1S apesar de desafios macroeconómicos

(DJ Bolsa)-- A Vodafone Group PLC disse esta terça-feira que o lucro antes de impostos e as receitas do primeiro semestre fiscal de 2023 subiram, apesar de um cenário macroeconómico desafiante.

O grupo de telecomunicações disse que o lucro antes de impostos nos seis meses até 30 de setembro foi de 1,73 mil milhões de euros ($1,79 mil milhões) face a EUR1,28 mil milhões no período homólogo.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.