DJ Vodafone, Nestlé criaram grupos para evitar alegações de "greenwashing"

(DJ Bolsa)-- A Vodafone Group e a Nestlé prepararam painéis de peritos para reavaliarem as afirmações ambientais antes de estas aparecerem em produtos e marketing, uma decisão das multinacionais para evitar as alegações do chamado greenwashing.

O EUA e a União Europeia estão a tentar eliminar o greenwashing, ou a prática das empresas de exagerarem os seus esforços para ajudar o planeta.