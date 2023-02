DJ Vodafone prevê cumprir projeções anuais apesar da queda da receita no 3T

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Vodafone Group PLC disse esta quarta-feira que as receitas do terceiro trimestre fiscal desceram em termos homólogos, mas acrescentou que prevê cumprir as projeções para o ano fiscal de 2023.

A telecom britânica disse que o crescimento das receitas de serviços do grupo do trimestre até 31 de dezembro foi de 1,8% em termos orgânicos, abaixo dos 2,7% do período homólogo.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

