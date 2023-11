DJ Vodafone regista lucro antes de impostos mais baixo

(DJ Bolsa)-- A Vodafone Group reiterou as previsões para o total do ano depois de ter reportado um lucro antes de impostos muito mais baixo no primeiro semestre fiscal de 2024, refletindo os movimentos cambiais adversos e as alienações de negócios do ano anterior.

A empresa de telecomunicações britânica disse esta terça-feira que espera reportar resultados antes de juros, impostos, depreciações,...