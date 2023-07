DJ Vodafone reitera projeções apesar da queda das receitas no 1T

(DJ Bolsa)-- A Vodafone Group PLC disse esta segunda-feira que as receitas do primeiro trimestre fiscal caíram, mas reiterou as projeções para o ano fiscal de 2024. Ao mesmo tempo, anunciou Luka Mucic como novo chief financial officer.

A telecom do Reino Unido disse que as receitas do trimestre findo a 30 de junho ascenderam a 10,74 mil milhões de euros ($11,95 mil milhões) face a EUR11,28 mil milhões no perí...