DJ Vodafone vai encerrar 34 lojas em Espanha; 237 funcionários afetados - media

(DJ Bolsa)-- A Vodafone Group PLC vai encerrar 34 das suas lojas em Espanha, afetando 237 funcionários, avança o El Mundo, citando fontes sindicais.

- A empresa de telecomunicações disse a 15 de setembro que vai despedir até 515 trabalhadores em Espanha devido a razões económicas, produtivas e organizacionais, mas desde essa altura reviu esse número para 509, refere o El Mundo.