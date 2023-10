DJ Vodafone vai vender unidade espanhola à Zegona por pelo menos EUR4,1mM

(DJ Bolsa)-- A Vodafone Group chegou a acordo para vender a unidade espanhola à Zegona Communications por pelo menos 4,1 mil milhões de euros ($4,35 mil milhões) em dinheiro e até mais EUR900 milhões de ações preferenciais.

A telecom britânica disse esta terça-feira que, no âmbito do acordo, também chegou a acordo com a empresa de investimento em telecomunicações para a Vodafone ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.