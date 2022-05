DJ Volkswagen afirma previsões para 2022

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG confirmou esta quarta-feira a orientação para o total do ano, apesar dos problemas na cadeia de distribuição e de um ambiente desafiador.

Para 2022, a empresa alemã continua à espera de receitas de entre 8% a 13% acima do que no ano anterior, e um retorno operacional sobre as vendas entre 7,0% a 8,5%.