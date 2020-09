DJ Volkswagen AG vai comprar negócio de software de câmara Hella

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG disse esta terça-feira que a unidade de software Car.Software Org vai adquirir a área comercial do software de câmara frontal da HELLA Aglaia Mobile Vision GmbH, uma subsidiária da empresa alemã Hella GmbH & Co. KGaA.

A aquisição -- cujos detalhes financeiros não foram revelados -- deve ficar concluída no início de 2021, assim que estiver aprovada pelas autoridades ...

