DJ Volkswagen: Auditoria não encontrou provas de trabalho forçado na China

(DJ Bolsa)-- As ações da Volkswagen sobem esta quarta-feira, depois que uma análise às práticas de uma joint ventura na China não ter encontrado evidências de violações dos direitos humanos.

As ações da Volkswagen sobem 3,2% para EUR112,02.

A auditoria foi encomendada pela Volkswagen e realizada por um escritório de advogados em Shenzhen com a Loehning,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.