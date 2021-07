DJ Volkswagen aumenta alvo de margem operacional para 2025

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG aumentou esta terça-feira o alvo de retorno operacional sobre as vendas em 2025, dizendo que o negócio de motores de combustão vai ajudar a financiar e acelerar o desenvolvimento de veículos elétricos.

A fabricante alemã disse que tem agora como alvo um retorno operacional sobre as vendas em 2025 de 8% a 9%, face a uma meta anterior de 7% a 8%.