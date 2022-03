DJ Volkswagen aumenta dividendo após subida das receitas, lucros em 2021

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG disse esta sexta-feira que as receitas e lucros subiram significativamente em 2021, apesar da escassez de semicondutores, e aumentou o dividendo.

A fabricante automóvel alemã disse que o lucro depois de impostos foi de 15,43 mil milhões de euros ($16,96 mil milhões), face a EUR8,82 mil milhões em 2020.