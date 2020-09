DJ Volkswagen avalia compra de participação na rent-a-car Sixt - media

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG está a considerar a compra de uma participação na empresa de rent-a-car Sixt SE, depois de conversações entre as empresas, avançou a revista alemã Manager Magazin, citando fontes com conhecimento das negociações.

-- De acordo com a revista, a Volkswagen planeia adquirir 15% da empresa, divididos entre ações preferenciais e comuns.