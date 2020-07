DJ Volkswagen: CEO da unidade Skoda vai abandonar o cargo

(DJ Bolsa)-- A Skoda Auto AS disse que o CEO da marca, Bernhard Maier, vai sair do cargo a 31 de julho, depois de quase cinco anos a liderar esta unidade da Volkswagen AG.

O sucessor de Maier vai ser anunciado na reunião da administração da fabricante checa de agosto, disse a Skoda.

Sob a liderança de Maier, a empresa focou-se na eletromobilidade, digitalização e conectividade, disse a empresa.