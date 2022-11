DJ Volkswagen chega a acordo de salários com sindicato IG Metall

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG chegou a um novo acordo sobre salários com o maior sindicato laboral da Alemanha para aliviar a crescente inflação do país, incluindo um bónus de 3.000 euros ($3.092).

A fabricante de automóveis chegou a um acordo de negociação coletivo com o sindicato alemão IG Metall que abrange 125.000 funcionários, que vai aumentar os salários em duas fases, em 5,2% em junho de 2023 e 3,3% em maio ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.