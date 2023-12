DJ Volkswagen chega a acordo para reduzir força laboral

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen chegou a acordo com os trabalhadores para cortes laborais que vão ajudar a marca homónima a contribuir com até 4 mil milhões de euros ($4,37 mil milhões) para o grupo no próximo ano.

A fabricante de carros alemã disse que pretende cortar os custos das equipas administrativas da marca Volkswagen em 20% no âmbito das medidas de redução de custos destinadas a poupar ao grupo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.