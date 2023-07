DJ Volkswagen compra posição na Xpeng

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen vai assumir uma participação de aproximadamente 5% na fabricante chinesa de veículos elétricos Xpeng, no âmbito de uma colaboração mais ampla através da qual as empresas vão desenvolver em conjunto dois veículos elétricos a bateria de classe B para venda na China.

A Xpeng vai emitir ações ordinárias Classe A que equivalem a cerca de 4,99% do capital ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.