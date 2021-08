DJ Volkswagen corta produção em Wolfsburgo devido à escassez de chips

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG vai cortar a produção na principal fábrica em Wolfsburgo devido à escassez de semicondutores, disse um porta-voz da fabricante automóvel alemã esta sexta-feira.

A Volkswagen vai produzir apenas durante um turno em todas as linhas de produção na fábrica na próxima semana e aplicar turnos mais curtos no resto do dia, disse o porta-voz.