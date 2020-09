DJ Volkswagen em negociações para venda da Bugatti - media

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen está em conversações para vender a marca de luxo Bugatti à fabricante de carros desportivos croata Mate Rimac, avança a revista alemã Manager Magazin, citando fontes próximas das negociações.

-- A venda da marca à Rimac deve ser discutida nos conselhos da Volkswagen este ano, refere a revista, acrescentando que nada mais foi ainda decidido.