DJ Volkswagen: Entregas de veículos elétricos sobem mas encomendas dececionam

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen disse que as entregas de veículos elétricos aumentaram 45% nos primeiros nove meses do ano, mas que as encomendas estão atualmente abaixo do alvo devido a uma tendência do mercado inferior ao esperado.

A fabricante automóvel alemã disse esta sexta-feira que entregou 531.500 veículos totalmente elétricos aos clientes entre janeiro e setembro, face a 366.600 veículos no perí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.