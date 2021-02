DJ Volkswagen estuda entrada em bolsa da Porsche -media

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen está a considerar uma potencial dispersão em bolsa da subsidiária Porsche no médio prazo, noticiou a publicação alemã de negócios Manager Magazin, citando fontes anónimas.

