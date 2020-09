DJ Volkswagen: Ex-CEO vai a julgamento no processo das emissões diesel

BERLIM (DJ Bolsa)-- Um tribunal alemão decidiu esta quarta-feira que o antigo CEO da Volkswagen AG Martin Winterkorn deve ser julgado por acusações de fraude e evasão fiscal no processo de falsificação dos testes de emissões diesel.

Não foi possível contactar Winterkorn e o seu advogado não esteve disponível para comentar a decisão no imediato.