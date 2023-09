DJ Volkswagen: Fábrica de Wolfsburgo alvo de buscas

(DJ Bolsa)-- A fábrica da Volkswagen em Wolfsburgo, Alemanha, foi alvo de buscas no âmbito de uma investigação do Ministério Público de Braunschweig sobre salários supostamente exorbitantes dos membros do conselho de trabalhadores da empresa.

Um porta-voz do Ministério Público disse que a operação diz respeito aos salários dos membros do conselho de trabalhadores que supostamente constituem tratamento preferencial ...