DJ Volkswagen investe $2,2mM em nova fábrica de carros elétricos na Alemanha

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG disse esta sexta-feira que aprovou a construção de uma nova fábrica em Wolfsburg-Warmenau, na Alemanha, perto das suas instalações fabris principais.

A nova fábrica será dedicada aos carros elétricos Trinity, disse a empresa alemã, acrescentando que pretende investir cerca de 2 mil milhões de euros ($2,21 mil milhões) no projeto.