DJ Volkswagen passa para lucro no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG disse esta quinta-feira que reviu em alta a orientação para 2021, depois de ter passado para lucro no segundo trimestre e registado uma subida das receitas.

A empresa disse que o lucro depois de impostos trimestral foi de 5,04 mil milhões de euros ($5,97 mil milhões), comparado com um prejuízo de EUR1,54 mil milhões no período homólogo.