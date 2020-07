DJ Volkswagen passou a prejuízo antes de impostos no 1S; corta dividendo

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG disse esta quinta-feira que passou a um prejuízo antes de impostos na primeira metade do ano devido à pandemia de coronavírus, ao mesmo tempo que anunciou um corte da proposta de dividendo.

A empresa alemã registou um prejuízo antes de impostos de 1,4 mil milhões de euros ($1,65 mil milhões), o que compara com um lucro de EUR9,6 mil milhões no mesmo período do ano anterior.