DJ Volkswagen pode alienar Ducati e Lamborghini

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG está a reformular a estrutura acionista das marcas italianas, o que pode dar à empresa a opção de se desmembrar da Lamborghini e da Ducati.

O CEO da empresa alemã, Herbert Diess, disse esta segunda-feira que a decisão final ainda não foi tomada, mas que a empresa "pode agir" na sequência das alterações anunciadas, sem dar mais detalhes.