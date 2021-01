DJ Volkswagen prevê redução dos lucros operacionais ajustados em 2020

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG disse esta sexta-feira que os resultados operacionais antes de itens especiais vão ser significativamente menores em 2020, segundo resultados preliminares.

A empresa alemã disse que o lucro operacional antes de itens especiais, relacionados com o escândalo do diesel, deve ser de cerca de 10 mil milhões de euros ($12,17 mil milhões) em 2020.