DJ Volkswagen reforça orientação após receitas subirem no 3T

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG reforçou a orientação para o total do ano depois de afirmar que a receita aumentou no terceiro trimestre e nos primeiros nove meses de 2023.

A fabricante automóvel alemã espera agora um resultado operacional antes de itens especiais de nível semelhante aos 22,5 mil milhões de euros ($23,82 mil milhões) do ano passado, que a VW disse na altura representar um retorno sobre vendas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.