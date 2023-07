DJ Volkswagen reitera projeções de 2023 após subida das receitas no 2T

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen Group reportou esta quinta-feira receitas mais altas, mas um lucro após impostos mais baixo no segundo trimestre, ao mesmo tempo que reiterou as projeções para o total do ano.

A fabricante de automóveis alemã disse que o lucro após impostos foi de 3,79 mil milhões de euros ($4,20 mil milhões), face a EUR3,91 mil milhões no período homólogo. O lucro antes de impostos foi de EUR5,45 mil ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.