DJ Volkswagen: Siemens torna-se acionista minoritária da Electrify America

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG disse esta terça-feira que a Siemens AG vai tornar-se acionista minoritária do negócio de carregamento de veículos elétricos nos EUA, a Electrify America.

A empresa alemã disse que as duas empresas vão investir $450 milhões, o que avalia a Electrify America em $2,45 mil milhões. O acordo foi revelado esta terça-feira pelo Wall Street Journal.