DJ Volkswagen suspende produção de quatro modelos de veículos elétricos

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen suspendeu a produção de quatro modelos de veículos elétricos durante três semanas devido a uma escassez de fornecimentos.

A fabricante automóvel disse esta quinta-feira que a produção de motores elétricos na fábrica de componentes de Kassel está limitada, o que vai suspender temporariamente a produção do Audi Q4 E-tron, Audi Q4 Sportback E-tron, Volkswagen ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.