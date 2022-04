DJ Volkswagen vai dar prioridade a veículos mais caros - media

(DJ Bolsa)-- A alemã Volkswagen AG planeia concentrar-se nos veículos premium mais lucrativos, avança o Financial Times, citando o CFO da empresa Arno Antlitz.

--A fabricante de carros, cujo portefólio de marcas inclui a Audi e a Porsche, também quer eliminar os modelos com motores de combustão até ao final da década, disse o FT.