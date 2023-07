DJ Volkswagen vai investir $1,09 mil milhões no Brasil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen disse esta terça-feira que vai investir 1 mil milhões de euros ($1,09 mil milhões) até 2026 no Brasil, onde quer crescer 40% nos próximos anos.

A empresa alemã disse que o investimento inclui o desenvolvimento local de motores de combustão baseados em etanol e a expansão do modelo de negócios de assinatura que permite aos clientes alugar carros pelo período da sua escolha. A empresa també... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.