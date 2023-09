DJ Volkswagen vai investir em serviço de leasing de bicicletas detida pela Pon

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen disse esta segunda-feira que planeia investir na Bike Mobility Services, uma subsidiária da Pon.

A fabricante de veículos alemã disse que a sua unidade de serviços financeiros vai investir no serviço de leasing de bicicletas da fabricante de bicicletas holandesa para capitalizar na tendência das empresas que adicionam bicicletas às suas frotas tradicionais. A Volkswagen não revelou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.