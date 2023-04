DJ Volkswagen vai investir EUR1mM em centro de I&D de veículos elétricos na China

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG disse esta terça-feira que planeia abrir um centro de investigação, desenvolvimento e compras para a eletrificação de veículos e automação na China no próximo ano com um investimento de 1 mil milhões de euros ($1,09 mil milhões).

A empresa disse que o investimento vai acelerar os tempos de desenvolvimento de novos produtos e tecnologias relacionados com a eletrificaç...