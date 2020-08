DJ Volkswagen: Vendas caíram ligeiramente em julho

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG disse esta sexta-feira que as entregas globais caíram ligeiramente em julho.

A fabricante de automóveis disse que as vendas caíram 0,2% para 885.700 veículos no mês passado.

Na China, as vendas de carros subiram 4,8% para 328.500, enquanto na Europa Ocidental caíram 1,9% para 321.300.