DJ Volkswagen: Vendas devem aumentar em 2021 depois de lucro de 2020 cair

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG reportou esta sexta-feira uma queda do lucro depois de impostos e das vendas de 2020, mas disse que espera que as encomendas e as vendas sejam mais elevadas este ano.

A fabricante de automóveis alemã disse que o lucro depois de impostos foi de 8,82 mil milhões de euros ($10,74 mil milhões), face aos EUR14,03 mil milhões do ano anterior.