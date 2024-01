DJ Volkswagen: Vendas do grupo subiram 12% em 2023

(DJ Bolsa)-- As vendas do grupo Volkswagen subiram no ano passado, fazendo com que a fabricante automóvel alemã atingisse o alvo apesar de um abrandamento na China.

A empresa vendeu cerca de 9,2 milhões de veículos a nível mundial em 2023, mais 12% do que em 2022, disse esta terça-feira. A Volkswagen tinha como meta a venda de 9 milhões a 9,5 milhões de veículos.

No ano ...