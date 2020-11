DJ Volkswagen: Vendas globais do grupo caíram em outubro

(DJ Bolsa)-- A fabricante alemã de automóveis Volkswagen AG disse esta sexta-feira que as entregas globais caíram no mês de outubro quando comparadas com o período homólogo do ano anterior.

As vendas do grupo desceram 4,9% para 903.200 veículos, disse a empresa.

Na China, as vendas de veículos caíram 3,3% para 376.500, enquanto na Europa ocidental recuaram 6,4% para 280.500.