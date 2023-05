DJ Volkswagen vende operações na Rússia a empresa local

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen disse que vendeu as operações na Rússia à Art-Finance, ligada à concessionária automóvel russa Avilon, tornando a fabricante automóvel alemã a última a sair do país depois da invasão da Ucrânia.

A Volkswagen anunciou a conclusão do acordo esta sexta-feira, dizendo que a transação inclui as instalações de produção em Kaluga, armazéns, distribuiç...