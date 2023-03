DJ Volkswagen visa alvos de receitas e entregas mais ambiciosos para 2023

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG disse esta sexta-feira que vai aumentar o dividendo e que prevê um aumento da receita e das entregas este ano, impulsionado pela carteira de encomendas e pela diminuição dos problemas da cadeia de distribuição de processadores.

A empresa alemã disse que prevê receitas de vendas 10% a 15% maiores em 2023 do que em 2022 e que prevê que as entregas aumentem para cerca de 9,5 milhõ...