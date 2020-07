DJ VW: CEO da Audi vai ser responsável pela área de software do grupo

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG disse esta quarta-feira que Markus Duesmann, CEO da Audi AG, vai ser responsável pelo software do grupo, no âmbito das suas funções enquanto membro do conselho executivo da empresa.

Duesmann integrou o conselho executivo da Volkswagen em abril, e continua a ser responsável pela área de investigação & desenvolvimento no âmbito do seu mandato, disse a empresa.