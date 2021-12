DJ VW: CEO sobrevive a disputa laboral mas fica com menos responsabilidades

BERLIM (DJ Bolsa)-- O contestado CEO da Volkswagen AG sobreviveu a uma batalha de meses com os líderes sindicais da empresa, mas agora terá menos margem de manobra para liderar o grupo, causando dúvidas sobre a rapidez e extensão da transformação elétrica que iniciou.

O conselho de supervisão da VW aprovou esta quinta-feira um acordo para terminar com o conflito entre Herbert Diess e os líderes sindicais ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone