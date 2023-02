DJ VW diz que vendas e lucros de 2022 ficaram em linha com as previsões

BERLIM (DJ Bolsa)-- A Volkswagen AG disse na terça-feira que as vendas e os lucros operacionais de 2022 ficaram largamente em linha com as previsões, mas que o cash flow, um indicador-chave para os investidores, ficou aquém das expectativas com os problemas das cadeias de fornecimento a levarem a mais inventário por vender no final do ano.

A empresa disse num comunicado ao regulador publicado no final de terça-feira que ...