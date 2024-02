DJ VW, SAIC falam sobre operações em Xinjiang após acusações de trabalho forçado

(DJ Bolsa)-- A Volkswagen está a negociar com a parceira chinesa SAIC Motor possíveis alterações das operações na província de Xinjiang depois das acusações de trabalho forçado.

"O Volkswagen Group está atualmente em conversações com a joint venture não controlada SAIC-Volkswagen no que diz respeito à direção futura das atividades empresariais da JV [joint ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.