DJ VW: Tribunal alemão acusa mais oito funcionários no processo das emissões

(DJ Bolsa)-- Um tribunal alemão disse esta quarta-feira que acusou mais oito funcionários da Volkswagen AG no processo das emissões diesel, incluindo vários gestores.

Os funcionários, que não foram identificados, são acusados de promover, apoiar ou pelo menos não impedir a instalação de um dispositivo ilegal no sistema de gestão de motores de veículos a diesel, de acordo com a procuradoria

