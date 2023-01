DJ Wall Street baixa a fasquia para os resultados empresariais

(DJ Bolsa)-- O mercado de ações enfrenta o próximo grande teste esta semana, com o arranque da temporada de resultados, que deve ser dominada pelos receios sobre a inflação e a saúde da economia.

Analistas esperam que as empresas do S&P 500 reportem a primeira queda homóloga dos lucros trimestrais desde o pico da pandemia de Covid-19 em 2020, segundo a FactSet. Os lucros do quarto trimestre devem ter caí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.