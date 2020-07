DJ Walmart: Concorrente do serviço Amazon Prime lançado este mês - media

(DJ Bolsa)-- A Walmart Inc. vai lançar este mês o serviço por subscrição Walmart+, que será concorrente do serviço Amazon Prime da Amazon.com Inc., de acordo com o Vox.

A subscrição vai ter um custo de $98 por ano e incluir entregas no próprio dia, descontos e acesso antecipado a compras.

Os planos para apresentar o serviço na primavera foram adiados devido à pandemia.